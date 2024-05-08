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4 yıldır aranan hükümlü gizli bölmede saklanırken yakalandı

İHA
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Giriş: 08.05.2024 16:27
Rize’de 4 yıldır aranan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyon neticesinde kıskıvrak yakalandı.
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