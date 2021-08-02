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3 ilde 7 noktada yangın sürüyor! 126 yangının 119'u ya söndürüldü ya kontrol altında

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 09:36
Türkiye’nin yangınlarla mücadelesi gece gündüz demeden devam ediyor. Alevlere 13 su atar, 3 idari uçak 9 İHA, 45 helikopter-6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası 4800 ormanın kahramanının müdahale etti belirtildi. Antalya Manavgat'ta alevlerle mücadele sürüyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas ile Seydikemer'de yangınlar sürüyor. Alevler, Mezargediği'nde 10 evi küle çevirdi. Milas'ta alevlerin tehdit ettiği 5 mahalle tahliye edildi. Turunç Mahallesi'nde söndürme çalışmaları sürüyor. Bodrum'da da Gökpınar, yukarı ve aşağı mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede 5 mahalle boşaltıldı. Orman yollarındaki tehlike nedeniyle köylere girişler yasaklandı. Son durumu alacağız, Sefer Ayçe karşımızda. Kalemler Mahallesi ise yangında yok oldu. Sıcak noktalardan son durumu A Haber ekipleri canlı yayında tüm ayrıntılarıyla aktardı.
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