28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında çarpıcı detay! 400 liralık yapıştırıcıyla onarım yapılmış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasına ilişkin davada 9 sanık, 14'üncü kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada gündeme gelen ihmal iddiaları kan dondurdu. Seferlerin aksamaması için geminin 400 liraya satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcıyla tamir edildiği ve bu onarımın ardından 79 kez daha sefere çıktığı öğrenildi.