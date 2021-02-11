12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de korku dolu anlar! 220 aracı taşıyan gemide yangın çıktı

Çanakkale'de korku dolu anlar! 220 aracı taşıyan gemide yangın çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 16:34
Güncelleme:11.02.2021 18:38
Çanakkale Boğazı'ndan geçip, İtalya'nın Trieste Limanı'na gitmekte olan 193 metre boyundaki 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Kaptanın, telsiz ile yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye römorkörler sevk edildi. Gemi içerisinde 220 aracın olduğu bildirildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında alev alan "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisi, Yeniköy sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırıldı. Gemide kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirdi. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-10' ile 'Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahiline getirildi.

Bir otobüsün tutuşması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geminin çeşitli noktalarına sıçradı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-10' ile 'Kurtarma-4' römorkörlerinin yardımıyla Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırıldı.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; "22 personel, 4 yolcu ve 221 araçla İtalya'ya giderken yangın çıkması sonucu müdahale ettiğimiz GALLIPOLI SEAWAYS isimli gemi, karadan da müdahaleye imkân vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekildi" ifadesine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
11 Şubat verileri açıklandı! Can kaybı ve ağır hasta sayısı...
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Bodrum'da deniz sezonunu açtılar
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Uçan adam uzaya gitmek istiyor
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
Bahçelievler'de şiddetli patlama!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
220 aracı taşıyan gemide yangın!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
'Muhammer Kaptan'ın acı sonu!
Yunusu böyle hayata döndürdü
Yunusu böyle hayata döndürdü
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
İstanbul'da far hırsızları kameralara yakalandı
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Durağa dalan şoförün cezası belli oldu
Özgecan'sız 6 yıl...
Özgecan'sız 6 yıl...
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
İndirim katliamı! Bir döner için bu yapılır mı?
Daha Fazla Video Göster