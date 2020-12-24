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2020 yılı nasıl geçti? Neler konuşuldu? Vatandaşlar A Haber'e anlattı: En kötü hareket Ekrem İmamoğlu'nun

A Haber
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Giriş: 24.12.2020 12:12
2021'e sayılı günler kaldı. 2020 yılında olanlar uzun yıllar unutulmayacak gibi. Her yıl yeni yıla umutla giriyoruz ancak bu yıl her zamankinden daha fazla umuda ihtiyacımız var. Peki, halk geride bıraktığımız 2020 yılı için neler söyledi? 2020 nasıl geçti? Neler konuşuldu? En çok internetten neler arandı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar vatandaşlara sordu.

2021'e sayılı günler kaldı. 2020 yılında olanlar uzun yıllar unutulmayacak gibi. Her yıl yeni yıla umutla giriyoruz ancak bu yıl her zamankinden daha fazla umuda ihtiyacımız var. Peki, halk geride bıraktığımız 2020 yılı için neler söyledi? 2020 nasıl geçti? Neler konuşuldu? En çok internetten neler arandı? A Haber muhabiri Hande Bayraktar vatandaşlara sordu.

2020 yılı nasıl geçti? Neler konuşuldu? Vatandaşlar A Habere anlattı 2020 YILI NASIL GEÇTİ? NELER KONUŞULDU? VATANDAŞLAR A HABER'E ANLATTI

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