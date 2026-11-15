Terörsüz Türkiye süreci Doğu ve Güneydoğu'da hayatı değiştirdi! Turizm ve yatırımlar arttı

Yıllarca terör nedeniyle güvenlik endişesi yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur ve güven ortamının günlük hayata yansımaları dikkat çekiyor. Diyarbakır'da turizm hareketliliği ve konaklama yatırımları artarken Van'da esnaf iş yerlerini geç saatlere kadar açık tutuyor, kırsalda ise hayvancılık yeniden canlanıyor. Diyarbakır ve Van'da yaşayan vatandaşlar, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte günlük yaşamlarında meydana gelen değişimleri A Haber'in "Özel Dosya" haberinde anlattı.