Türkiye'de hasat mesaisi sürüyor! Mandalina, salatalık ve şeker pancarı tarladan sofralara uzanıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarımsal üretimde hasat yoğunluğu yaşanıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde erkenci mandalina hasadı sürerken üreticiler, olgunlaşan meyveleri dallarından tek tek topluyor. Seferihisar mandalinası, yurt içindeki tüketimin yanı sıra ihracat yoluyla farklı pazarlara da ulaşıyor. Mersin'de ise salatalık hasadı devam ederken üreticiler, tarlalarda topladıkları ürünleri tüketiciyle buluşturmak için yoğun mesai harcıyor. Konya Ovası'nda da sonbaharla birlikte şeker pancarı sökümü sürüyor. Tarlalara giren makineler, aylar süren üretim sürecinin ardından pancarları topraktan çıkarırken üreticiler de emeklerinin karşılığını almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hasat çalışmalarını A Haber muhabirleri Sefer Ayçe, Halil İbrahim Uğur ve Ahmet Çelik aktarırken görüntülerde kameramanlar İsa Mustafa Eraslan, Okan Can Sapkayalı ve Tunahan Konuk'un imzası yer aldı.