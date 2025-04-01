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20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 18:58
Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü M.Ç.'nin (47) sevk ve idaresindeki 34 ABS 896 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada sürücü Aydoğan Çal'ın (20) idaresindeki 03 AHU 152 motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölge güvenliği alırken, ağır yaralı halde İhsaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydoğan Çal tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
20 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
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