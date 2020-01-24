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24.01.2020

20 liralık banknot için 50 bin TL istiyor |Video

20 liralık banknot için 50 bin TL istedi. Tokat'ta yaşayan Serdar Türk, bir müşterisinden 15 yıl önce aldığı paranın hatalı basım olduğunu farkedince saklamaya karar verdi. Türk, para koleksiyonu olmadığını ve isteyene 50 bin TL karşılığın bu parayı verebileceğini açıkladı. Peki Serdar Türk, bu para için neden 50 bin TL istiyor? sorusuna ise A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

20 liralık banknot için 50 bin TL istedi. Tokat'ta yaşayan Serdar Türk, bir müşterisinden 15 yıl önce aldığı paranın hatalı basım olduğunu farkedince saklamaya karar verdi. Türk, para koleksiyonu olmadığını ve isteyene 50 bin TL karşılığın bu parayı verebileceğini açıkladı.

Peki Serdar Türk, bu para için neden 50 bin TL istiyor? sorusuna ise A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

20 LİRALIK BANKNOTA 50 BİN LİRA İSTİYOR

Tokat'ta 30 yıldır aktarlık yapan Serdar Türk'ün eline, 2005 yılında Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasının ardından piyasaya sürülen 20 Yeni Türk Lirası geçti. Evli ve iki çocuk babası olan Türk, dükkânından alışveriş yapan bir müşterisinden 20 YTL aldı. Parada baskı hatası olduğunu fark eden Türk, para koleksiyoncusu olmadığını belirterek, "İlgisini çeken olursa, 50 bin lira karşılığında verebilirim" dedi.

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