2 şehit tek dua: ’Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin’

2 şehit tek dua: 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin'

Giriş: 15.11.2025 14:43
Azerbaycan’dan dönüş sırasında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut için Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi’nde mevlidi şerif okutuldu. Daha öncede şehit veren köyün girişine yazılan 'Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin' yazısı duygusal anlar yaşatıyor.
