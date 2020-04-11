2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından A Haber birçok ilden canlı bağlantı gerçekleştirdi! İşte o sokaklar | VİDEO

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı resmen başladı. A Haber bir çok şehirde yasağın başlamasının ardından sokakları görüntülerdi.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan gece saat 24'te sona erecek.

İŞTE YASAĞIN GELDİĞİ 31 İL

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

A HABER BİRÇOK İLDEN CANLI YAYIN YAPTI

A Haber muhabirleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla sokakları görüntüledi.

Sokağa çıkma yasağının resmen başlaması ile emniyet ekipleri sokaklarda yerlerini aldı. 2 günlük alışverişlerini yapmak için market ve fırınlara giden vatandaşları uyaran polisler, herkesin evlerine dağılmasını sağladı.

Yasaktan önce sokakta olan sürücüler de biran önce evlerine ulaşmak için gaza bastılar.