14 Şubat 2023, Salı
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198 saat sonra enkazdan çıktılar! Bakın nasıl hayata tutunmuşlar
Saatler 04.11’i gösteriyor. Tarih 6 Şubat 2023. Yer Kahramanmaraş. Türkiye asrın felaketine uyandı. 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ili yıktı. Yaşanan deprem faciasının 9. gününde de mucize meydana geldi. Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek yaşama tutunduğu ortaya çıktı.