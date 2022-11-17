17 Kasım 2022, Perşembe
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17 yaşındaki genç kayalıklardan düşerek öldü
Ankara’nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla oturduğu esnada kayalıklarda düşen 17 yaşındaki Beytullah Alkan yaşamını yitirdi. Alkan’ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp’tan çıkacak raporun akabinde kesinleşeceği öğrenildi.