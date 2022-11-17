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17 yaşındaki genç kayalıklardan düşerek öldü

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Giriş: 17.11.2022 15:41
Güncelleme:17.11.2022 15:41
Ankara’nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla oturduğu esnada kayalıklarda düşen 17 yaşındaki Beytullah Alkan yaşamını yitirdi. Alkan’ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp’tan çıkacak raporun akabinde kesinleşeceği öğrenildi.
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