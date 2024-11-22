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15 yaşındaki sürücü dehşeti yaşattı! Otomobilinin kapıları zarar görmesin diye vinç getirtti

15 yaşındaki sürücü dehşeti yaşattı! Otomobilinin kapıları zarar görmesin diye vinç getirtti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 01:31
Kayseri’de, Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde, R.B.E. (15) yönetimindeki 38 RE 902 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yoldan gelerek, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Ç. idaresindeki 38 LZ 747 ve E.G. yönetimindeki 34 HNK 647 plakalı otomobillere çarpıp takla attı. Kazada 34 HNK 647 plakalı otomobilin sürücüsü E.G. ve diğer otomobillerde bulunan yolcular A.G., K.G. ve Y.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise kazada yaralanan A.G., K.G. ve Y.G. ve E.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan 38 LZ 747 plakalı otomobil ve 34 HNK 647 plakalı otomobil çekici ile kaldırılırken, takla atan 38 RE 902 plakalı otomobil ise, kapılarının zarar görmemesi için sahibinin isteği üzerine vinçle kaldırıldı.
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