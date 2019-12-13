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13.12.2019
15 yaşındaki otizmli Muhammed neden öldü? Acılı babadan flaş sözler
15 yaşındaki otizmli oğullarını bakım evine veren aile ölüm haberi alınca yıkıldı. Bakım evinin verdiği raporla otopsi raporu tutuşmayınca aile işin peşine düştü. Baba çocuğunun bakımevindeki yetersiz koşullar nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ediyor.
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