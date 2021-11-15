15 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı

1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2021 11:16
Adana’da velayeti kendisine verilen 1.5 yaşındaki oğlunu alamayan anne icra yoluyla çocuğunu almaya gelince babaanne çocuğu kaçırdı. Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Sibel ve Erdinç G. çifti bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu arada çiftin 1.5 yaşındaki E.G. isimli erkek çocuğu ise baba alıp anneye vermedi. Anne bunun üzerine boşanma davası devam ederken çocuğun kendisine verilmesi için velayet davası da açtı. Yaşı küçük olduğu için mahkeme çocuğu anneye verdi. Ancak buna rağmen baba çocuğu anneye vermeyince anne bu kez de çocuğu icra yoluyla almak için başvuru yaptı. Annenin başvurusunun kabul edilmesi üzerine icra memurları çocuğu almak için babanın adresine gitti. Apartmanın ziline basan görevlilerle megafondan konuşan babaanne Fatma G. çocuğu almak için geldiklerini öğrenince irtibatı kesip kapıyı açmadı. Apartmana dahi giremeyen memurlar polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis Fatma G. kapıyı açmayınca başka bir vatandaşa apartman kapısını açtırdı. Ancak dairenin de kapısını açılmayınca polis çilingir çağırdı. Polis bir süre "Fatma hanım kapıyı açın yoksa çilingirle açacağız" diye uyardı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir marifetiyle kapı açıldı. Polis içeri girip kontrol etti ancak biraz önce icra memurları ile konuşan babaannenin torununu da alıp kaçtığı belirlendi. Polis ve icra memurları tutanak tutup olay yerinden ayrıldı. Anne de çocuğuna yine kavuşamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İcralık çocuğu babaanne kaçırdı
İcralık çocuğu babaanne kaçırdı
Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu
Hayalet patencilerin tehlikeli yolculuğu
Maltepe’de maç sonrası taşlı bıçaklı kavga kamerada
Maltepe’de maç sonrası taşlı bıçaklı kavga kamerada
Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri gündem oldu!
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri gündem oldu!
Hem yolda hem de tren rayında gidebiliyor, 15 saniyede trene dönüşüyor
Hem yolda hem de tren rayında gidebiliyor, 15 saniyede trene dönüşüyor
Trabzonlu vatandaştan ilginç yöntem!
Trabzonlu vatandaştan ilginç yöntem!
Esenyurt’ta meydan savaşını aratmayan sopalı, satırlı, taşlı kavga kamerada
Esenyurt’ta meydan savaşını aratmayan sopalı, satırlı, taşlı kavga kamerada
3 can alan saldırganlar yakalandı mı?
3 can alan saldırganlar yakalandı mı?
Ölümüne tüm köy sustu
Ölümüne tüm köy sustu
15 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
15 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Müslüme bulundu mu?
Müslüme bulundu mu?
Milyoner’de merak uyandıran Sultan II. Abdülhamit sorusu
Milyoner'de merak uyandıran Sultan II. Abdülhamit sorusu
Daha Fazla Video Göster