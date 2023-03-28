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1.5 yaşındaki Asel'i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya'daki görüntüler yürekleri dağladı

İHA
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Giriş: 28.03.2023 11:57
Bursa'da, Pınar Acar isimli teyze, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmış, bu olay günlerce Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İkinci bir çöp ev vakası da Konya'da yaşandı. Apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.'nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirterek, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş'' dediği öğrenildi.
1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti!
1.5 yaşındaki Asel'i çöp eve hapsetti!
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