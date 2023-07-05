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15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler! 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?

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Giriş: 05.07.2023 16:56
15 Temmuz 2016... Kanlı darbe girşiminin yaşandığı gece... O gece Türk milleti göğsünü siper ederek darbecilere dur dedi. Hain darbeciler karşısında, yakınları şehit düşen aileler, vatan için can veren kahramanları ve 15 Temmuz'da yaşanananları anlattı.
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15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
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