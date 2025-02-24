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15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti! Başkan Erdoğan hastanede ziyaret etmişti

15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti! Başkan Erdoğan hastanede ziyaret etmişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 09:37
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan Mustafa Zorova 79 yaşında hayatını kaybetti. Zorova, ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
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15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti! Başkan Erdoğan hastanede ziyaret etmişti
15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti
15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti
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