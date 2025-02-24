15 Temmuz Gazisi Mustafa Zorova vefat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan Mustafa Zorova 79 yaşında hayatını kaybetti. Zorova, ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

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