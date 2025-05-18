112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul edenlerin cezası artırıldı

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; çağrı merkezini asılsız arayanlara bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin TL ceza uygulanacağını söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak düdüklü tencerenin nasıl açılacağını soran, asansör gelmediği için polis isteyen kişilerin olduğunu ifade eden Acil Çağrı Karşılayıcı Personel ise, vatandaşlardan gereksiz yere 112 aramamalarını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN