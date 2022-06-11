11 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 11 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu İstanbul'da kar yağacak mı?.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ile 46 kentte sağanak yağış etkili olacağı bildirildi. Bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 34 kente sarı, 12 kente ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte 11 Haziran 2022 Meteoroloji il il hava durumu raporu...