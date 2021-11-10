10 Kasım hava durumu | Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.

10 Kasım 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda ile kar yağacağı olası olumsuz durumlara karşı vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyardı. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri.