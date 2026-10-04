Zhegrova getirdi Asllani bitirdi!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Kosova ve Avusturya karşı karşıya. B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. Zhegrova'nın şık paslaşmaları ve çalımları, Asllani'nin nefis bitirişi! 69. dakikada Kosova, Avusturya karşısında 1-0 öne geçti.