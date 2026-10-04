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Kosova Vedat Muriç ile tehlikeli oldu!
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kosova Vedat Muriç ile tehlikeli oldu!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Kosova ve Avusturya karşı karşıya. B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. Kosova, 42. dakikada Vedat Muriç ile gole çok yaklaştı ancak Avusturyalı kaleci Schlager gole izin vermedi!

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