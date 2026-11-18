Trump, Putin ve Şi Çin'de buluşuyor! Tarihi zirveden ne çıkacak?

Dünyanın gözü Çin'de düzenlenecek ve ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya gelmesinin beklendiği üçlü zirveye çevrildi. Küresel ekonomi ve diplomaside kritik gelişmeler beklenirken zirvenin ardından ABD'nin İran'a yeni bir saldırı düzenleyebileceği iddiaları da gündemde. Çin'deki görüşmenin olası sonuçlarını ve ABD'nin İran'a yönelik saldırı iddialarını Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber ekranlarında değerlendirdi.