ABD'de dijital kriz büyüyor! NSA'nın gizli iletişim ağı çöktü

ABD'de havacılık ve bankacılık sektörlerinde yaşanan teknik krizlerin ardından bu kez istihbarat iletişim ağında sorun meydana geldi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kullandığı “çok gizli” iletişim ağına erişimin durduğu bildirildi. Sistemin bakım nedeniyle devre dışı kaldığı iddiaları gündeme gelirken peş peşe yaşanan teknik aksaklıklar soru işaretlerine neden oldu. Washington'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktarıyor.