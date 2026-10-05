Lavia'dan harika asist: Lukebakio'dan klas bitiriş!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun dördüncü hafta programında yer alan mücadelede Fransa ve Belçika karşı karşıya. A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezonda iddiasını sürdürmek ve gruptaki dördüncü maçından 3 puanla ayrılmak için sahada. Saat 21.45’te başlayan kritik karşılaşma A Spor'dan canlı yayında. Dodi Lukebakio, Romeo Lavia'nın süper pasını değerlendirdi ve Belçika'yı Fransa karşısında öne geçirdi.