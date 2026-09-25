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Kaledeki duvar Uğurcan! Fransa'nın şutunu çıkardı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kaledeki duvar Uğurcan! Fransa'nın şutunu çıkardı

Fransa, 42. dakikada Olise'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşunda gole yaklaştı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, şutu mükemmel bir kurtarışla çıkardı.

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