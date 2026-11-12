-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Askeri helikopter neden düştü? Pilot Ahmet İzgi'den dikkat çeken analiz: "Göz referansı kaybolunca yön kaybedilir"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Askeri helikopter neden düştü? Pilot Ahmet İzgi'den dikkat çeken analiz: "Göz referansı kaybolunca yön kaybedilir"

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olmasının ardından kazanın olası nedenleri araştırılıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, lokal sisin pilotlarda vertigoya ve yön kaybına yol açabileceğini belirtti. Helikopterin uçuş dinamiklerine dikkat çeken İzgi, görsel referans kaybının oluşturabileceği riskleri anlattı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Türkiye'nin yüreği Malatya'da yandı! Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit
Sonraki Video
Türkiye'nin yüreği Malatya'da yandı! Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar