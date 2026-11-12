Askeri helikopter neden düştü? Pilot Ahmet İzgi'den dikkat çeken analiz: "Göz referansı kaybolunca yön kaybedilir"

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olmasının ardından kazanın olası nedenleri araştırılıyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, lokal sisin pilotlarda vertigoya ve yön kaybına yol açabileceğini belirtti. Helikopterin uçuş dinamiklerine dikkat çeken İzgi, görsel referans kaybının oluşturabileceği riskleri anlattı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenmedi.