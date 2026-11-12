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Fransa, İtalya karşısında öne geçti! Michael Olise 10. dakikada sahneye çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa, İtalya karşısında öne geçti! Michael Olise 10. dakikada sahneye çıktı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında Fransa, M. Olise 'nin 10. dakikada attığı golle İtalya karşısında skoru 1-0’a getirdi.

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