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Gyökeres bir kez daha İsveç'i öne geçirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gyökeres bir kez daha İsveç'i öne geçirdi

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın 42. dakikasında paslaşarak kullanılan korner sonrası vurulan şutu kaleci sektirdi ve Gyökeres ceza sahasında affetmedi. İsveç tekrardan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

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