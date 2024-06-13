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Yeni nesil yarışma programı "Alan" Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de başlıyor!

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Giriş: 13.06.2024 19:54
Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan için beklenen gün geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelecek olan yarışma, bu akşam ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de izleyici buluşuyor.
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