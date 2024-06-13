13 Haziran 2024, Perşembe
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Yeni nesil yarışma programı "Alan" Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de başlıyor!
Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi Alan için beklenen gün geldi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelecek olan yarışma, bu akşam ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de izleyici buluşuyor.