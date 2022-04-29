Tuzla’da fabrika patlaması kamerada!

İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. O patlamaların en büyüğü bir vatandaşın telefonuna böyle yansıdı.