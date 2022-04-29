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Tuzla'da fabrika patlaması kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2022 14:07
İstanbul Tuzla'da bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. O patlamaların en büyüğü bir vatandaşın telefonuna böyle yansıdı.
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