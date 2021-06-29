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Sevim son kez ona koştu! Bizimkilerin Cemil'i Uğurtan Sayıner son yolcuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 16:22
Güncelleme:29.06.2021 16:23
Bizimkiler dizisindeki 'Sevim koş koş' repliğiyle gönüllere giren ve hayat verdiği Cemil karakteriyle hafızılara kazınan tiyatro ve sinama sanatçısı Uğurtan Sayıner son yolculuğuna uğurlandı. Dizide eşi Sevim karakterini canlandıran rol arkadaşı Sabriye Kara, "Bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. 77 yaşında hayata veda eden sanatçı için Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. A Haber muhabiri Gamze Elçi törende yaşananları canlı yayında aktardı.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

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