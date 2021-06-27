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Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat etti

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterini oynayan 'Benim adım Cemil' repliğiyle hafızlara kazınan tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Emektar oyuncu geçen yılda hastane kaldırılmış bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunu vefat haberini ise arkadaşı duyurdu. Peki Uğurtan Sayıner'in ölüm sebebi ne? Ayrıntılar haberimizde...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat etti

Emektar oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ ARKADAŞI DUYURDU

Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

GEÇEN YIL DA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Bakanlıktan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteri ile bir döneme damgasını vuran Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastenesi'nde ziyaret etti. Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlığı olduğunun belirtildiğini kaydeden Karaçanta, sanatçının genel sağlık durumunun bir hafta içinde düzeleceğinin öğrenildiği bilgisini aktardı. Karaçanta; Covid-19 şüphesi nedeniyle kendisine detaylı test yapıldığı ve sonucunun da iki gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi." denilmişti.

Emektar sanatçıya hastanede tedavi gördüğü esnada İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u geçmiş olsun dileklerini sanatçıya iletildiği ve bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajı aktarılmıştı. Karaçanta'da da sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğu bilgisini vermişti.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

KEMAL SUNAL'IN FİLMİNDE ROL ALMIŞTI

Uğurtan Saygıner'in Türk sinemasında rol aldığı film ise öğrenenleri şaşırttı.

Kemal Sunal'ın boşrolünü oynadığı 1987 yapımı KİRACI adlı filmde gazeteci rolünü canladırmıştı.

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