Türk sinemasının emektar ismi hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner vefat etti

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçılarından Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

Bakanlıktan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; "İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta, 'Bizimkiler' dizisinde canlandırdığı 'Cemil' karakteri ile bir döneme damgasını vuran Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastenesi'nde ziyaret etti. Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlığı olduğunun belirtildiğini kaydeden Karaçanta, sanatçının genel sağlık durumunun bir hafta içinde düzeleceğinin öğrenildiği bilgisini aktardı. Karaçanta; Covid-19 şüphesi nedeniyle kendisine detaylı test yapıldığı ve sonucunun da iki gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi." denilmişti.

Emektar sanatçıya hastanede tedavi gördüğü esnada İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaçanta tarafından, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u geçmiş olsun dileklerini sanatçıya iletildiği ve bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajı aktarılmıştı. Karaçanta'da da sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğu bilgisini vermişti.