29 Haziran 2021, Salı
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Uğurtan Sayıner'e son veda! "Bugün de ‘Sevim koş’ dedi..."
Bizimkiler dizisinin Cemil karakteri Uğurtan Sayıner, 77 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Sayıner için, Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Törende, sanatçının yazdığı anı defterinin tek kişilik oyun haline getirilerek sahneleneceği, Sayıner'in son isteğinin ölmeden önce sahneye çıkabilmek olduğu belirtildi. Törende konuşan dizinin Sevim karakteri Sabriye Kara, "15 sene ona 'Sanal kocam' dedim. O da bana 'Hayatta en mutlu olduğum evliliğim, en sevdiğim karım' derdi. Hani 'Koş Sevim' var ya, bugün de 'Koş Sevim' dedi. Geldim ama bu çok kötü oldu." dedi.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 16:36
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