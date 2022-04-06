06 Nisan 2022, Çarşamba
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Rüşvetçi Bulgar polisinden Türk şoföre tokat
Hatalı sollama gerekçesiyle durdurulan ve ceza yazmamak için rüşvet istenen Türk tır şoförünün, Bulgar polisi tarafından saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.