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Rüşvetçi Bulgar polisinden Türk şoföre tokat

DHA
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Giriş: 06.04.2022 17:07
Hatalı sollama gerekçesiyle durdurulan ve ceza yazmamak için rüşvet istenen Türk tır şoförünün, Bulgar polisi tarafından saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı.
Rüşvetçi Bulgar polisinden Türk şoföre tokat
Rüşvetçi Bulgar polisinden Türk şoföre tokat
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