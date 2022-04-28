28 Nisan 2022, Perşembe
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Osman Bey ezeli düşmanı Nikola’yı böyle yakaladı!
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 92’nci bölümünde Osman Bey, İnegöl Tekfuru Nikola’yı ele geçirir. İnegöl’ün fethi için hazırlıkların yapıldığı gizli karargahı Barkın’dan öğrenen Nikola, kendi tuzağına düşer. Osman Bey, Tekfur Basileus’un yanına sızdırdığı yeğeni Aktemur’un istihbaratıyla Nikola’yı yakalar.