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Müge Anlı'dan

Müge Anlı'dan "Kim Milyoner Olmak İster" göndermesi! Pişkin dolandırıcı paralar için şart koştu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 13:15
Güncelleme:07.10.2024 13:18
Müge Anlı'nın programında gündeme gelen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Esra Can'ı ve birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Hasan Bakan hakkında soruşturma başlatıldı. Perşembe günü yayına gelecek olan Hasan, "Sorularıma doğru cevap verirlerse paralarını geri vereceğim" şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekti. Bu sözler üzerine Müge Anlı, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması gibi bir şey mi yapacağız?" diyerek gülerek tepki verdi.
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