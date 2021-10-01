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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Ekim Cuma tek parça izle

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Giriş: 01.10.2021 11:42
Güncelleme:01.10.2021 14:18
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki kardeşin ölümü, son görüntüler... Birbirlerine mi saldırdılar? Evdeki garip ilişkiler! İlişkilerin odağındaki bakıcı, şüphe çeken aile dostu! Şen kardeşleri kim neden öldürdü? Aysel Cengiz'in şüpheli ölümü! Evinde kalp krizi geçirdi sanıldı boynunun kırıldığı ortaya çıktı! Kuşkuya düşüren sözler! Miras meselesi, aile içi husümet! Marketlerinde katledilen karı-koca! Katil tanıdık mı? Tartışmalar, anlaşmazlıklar, arsa kavgası! Komşu kimi gördü? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Ekim 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; İki kardeşin ölümü, son görüntüler... Birbirlerine mi saldırdılar? Evdeki garip ilişkiler! İlişkilerin odağındaki bakıcı, şüphe çeken aile dostu! Şen kardeşleri kim neden öldürdü? Aysel Cengiz'in şüpheli ölümü! Evinde kalp krizi geçirdi sanıldı boynunun kırıldığı ortaya çıktı! Kuşkuya düşüren sözler! Miras meselesi, aile içi husümet! Marketlerinde katledilen karı-koca! Katil tanıdık mı? Tartışmalar, anlaşmazlıklar, arsa kavgası! Komşu kimi gördü? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 1 EKİM İZLE

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