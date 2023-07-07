Milyoner'de duygu dolu anlar! Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son ise duygu dolu anlar yaşandı. "1993-1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük bir kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Altuğ'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?" sorusuna cevap veren yarışmacı Filiz Hanım gözlerinin dolmasına engel olamadı. İşte o anlar…