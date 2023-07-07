07 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Milyoner'de duygu dolu anlar! Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Milyoner'de duygu dolu anlar! Süper Baba dizisinde Şevket Altuğ’un canlandırdığı Fiko…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.07.2023 01:55
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son ise duygu dolu anlar yaşandı. "1993-1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük bir kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Altuğ'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?" sorusuna cevap veren yarışmacı Filiz Hanım gözlerinin dolmasına engel olamadı. İşte o anlar…
Milyoner’de duygu dolu anlar!
Milyoner'de duygu dolu anlar!
Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı
Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı
Hani ölmemiştim ben? Melekler gelmiş...
"Hani ölmemiştim ben? Melekler gelmiş..."
Senin yüzünden başıma geleceklerden haberin bile yok!
"Senin yüzünden başıma geleceklerden haberin bile yok!"
Vermem Seni Ellere
Vermem Seni Ellere
Akıncı’nın yeni sezonu başlıyor!
Akıncı’nın yeni sezonu başlıyor!
Vermem Seni Ellere’nin ilk fragmanı yayınlandı
Vermem Seni Ellere'nin ilk fragmanı yayınlandı
Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
Rus mühendis limon ile öyle bir şey yaptı ki...
Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler
Kültür ve tanıtım elçisi: Dizi ve filmler
Tek celsede bitti! Duruşmada tartışma çıktı
Tek celsede bitti! Duruşmada tartışma çıktı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’ın oğlu Karan’dan 23 Nisan gösterisi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'ın oğlu Karan'dan 23 Nisan gösterisi
23 Nisan’ı depremzede çocuklarla kutladı
23 Nisan'ı depremzede çocuklarla kutladı
Daha Fazla Video Göster