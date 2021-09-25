Kim Milyoner Olmak İster'de 'tat kaçıran' soru! Stüdyo buz kesti | İşte o anlar

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasının 24 Eylül 2021 - Cuma günü yayınlanan bölümünde programa tatlı soru damga vurdu. Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna verdiği yanıtla ilk soruda elendi. Stüdyodakiler yarışmacının verdiği yanıt sonrası çok şaşırırken sosyal medyada o anlara ait video kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasında girdi. İşte o anlar...