25 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Kim Milyoner Olmak İster'de 'tat kaçıran' soru! Stüdyo buz kesti | İşte o anlar

Kim Milyoner Olmak İster'de 'tat kaçıran' soru! Stüdyo buz kesti | İşte o anlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2021 01:53
Güncelleme:25.09.2021 01:54
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasının 24 Eylül 2021 - Cuma günü yayınlanan bölümünde programa tatlı soru damga vurdu. Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, ailesinin şekerlemeci olduğunu söyledi. Yarışmacı, ilk soruda karşısına çıkan 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna verdiği yanıtla ilk soruda elendi. Stüdyodakiler yarışmacının verdiği yanıt sonrası çok şaşırırken sosyal medyada o anlara ait video kısa süre içerisinden en çok izlenenler arasında girdi. İşte o anlar...
Milyoner’de ’tat kaçıran’ soru! Stüdyo buz kesti
Milyoner'de 'tat kaçıran' soru! Stüdyo buz kesti
Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu
Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu
Karısını 9 kere bıçaklayarak katletti! Hakimden karar çıktı
Karısını 9 kere bıçaklayarak katletti! Hakimden karar çıktı
Duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldu
Duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldu
Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu
Can Bonomo ve oğlu Roman’ın videosu ilgi odağı oldu
Ünlü şarkıcının acı günü!
Ünlü şarkıcının acı günü!
Kayıp gencin arkadaşından canlı yayınında çarpıcı sözler
Kayıp gencin arkadaşından canlı yayınında çarpıcı sözler
18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman geldi
18 yıl sonra seyirciyle buluşacak! İlk fragman geldi
Bozkurt’ta selin geldiği o anlar!
Bozkurt’ta selin geldiği o anlar!
İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu
İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu
Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda
Derya Baykal’dan Ferhan Şensoy’a duygulandıran veda
Yenilerle efsanelerle ATV yeni sezona hazır!
Yenilerle efsanelerle ATV yeni sezona hazır!
Daha Fazla Video Göster