Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL’lik beyin yakan logo sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan ve yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Usta oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada, 21 yaşındaki Emrullah Erol, başarılı performansıyla 200 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi. Galatasaray Üniversitesinin logosuyla ilgili soruda zorlanan genç yarışmacının hamlesi ve sorunun cevabı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.