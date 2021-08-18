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İrem Helvacıoğlu’ndan orman yangınında zarar gören hayvanlara yardım eli

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Giriş: 18.08.2021 11:59
Baş Belası dizisiyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, sevenlerinin takdirini topladı. Güzel oyuncu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere pek çok bölgede çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavisi için harekete geçti. İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.
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