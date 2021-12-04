04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Hababam Sınıfı filmindeki Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir? Tarih mi fizik mi?

Hababam Sınıfı filmindeki Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir? Tarih mi fizik mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2021 01:17
1975 yılında ilk serisi çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden "Hababam Sınıfı" filmi yaklaşık yarım asırdır seyircileri ilgisini görüyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önde gelen oyuncuların rol aldığı filmle ilgili soru ise ATV ekranında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya damga vurdu. 3 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Sıtk Akçatepe'nin "Paşa Nuri" adıyla canlandırdığı karakterin hangi dersin öğretmeni olduğu soruldu. Yarışması seyirci joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremedi. Peki Paşa Nuri hangi dersin öğretmeni tarih mi, fizik mi? İşte bu sorunun yanıtı filmde...

1975 yılında ilk serisi çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden "Hababam Sınıfı" filmi yaklaşık yarım asırdır seyircileri ilgisini görüyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önde gelen oyuncuların rol aldığı filmle ilgili soru ise ATV ekranında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya damga vurdu. 3 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Sıtk Akçatepe'nin "Paşa Nuri" adıyla canlandırdığı karakterin hangi dersin öğretmeni olduğu soruldu.

Yarışması seyirci joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremedi. Peki Paşa Nuri hangi dersin öğretmeni tarih mi, fizik mi? İşte bu sorunun yanıtı filmde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Kenan İmirzalıoğlu’na kahkaha attıran yarışmacı
Kenan İmirzalıoğlu'na kahkaha attıran yarışmacı
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir?
Milyoner’de ’yok artık’ dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Milyoner'de 'yok artık' dedirten Hababam Sınıfı sorusu!
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Türkiye onları konuşmuştu! Son görüntüleri yürek yaktı
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Alişan’ın oğlu Burak sosyal medyada olay oldu
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ’TDK’ sorusu!
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'TDK' sorusu!
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
Polisin vurulduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Esra Erol’da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Esra Erol'da Fehmi Bey ve Gülay Hanım hesaplaştı!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Türkan Şoray yanıtı üzdü!
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Mahmut Tuncer sorusu geceye damga vurdu
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı
Oto lastikçilerde kış mesaisi başladı
Daha Fazla Video Göster