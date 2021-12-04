Hababam Sınıfı filmindeki Paşa Nuri hangi dersin öğretmenidir? Tarih mi fizik mi?

1975 yılında ilk serisi çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden "Hababam Sınıfı" filmi yaklaşık yarım asırdır seyircileri ilgisini görüyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önde gelen oyuncuların rol aldığı filmle ilgili soru ise ATV ekranında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya damga vurdu. 3 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Sıtk Akçatepe'nin "Paşa Nuri" adıyla canlandırdığı karakterin hangi dersin öğretmeni olduğu soruldu. Yarışması seyirci joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremedi. Peki Paşa Nuri hangi dersin öğretmeni tarih mi, fizik mi? İşte bu sorunun yanıtı filmde...

1975 yılında ilk serisi çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden "Hababam Sınıfı" filmi yaklaşık yarım asırdır seyircileri ilgisini görüyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi Türk sinemasının önde gelen oyuncuların rol aldığı filmle ilgili soru ise ATV ekranında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışmaya damga vurdu. 3 Aralık 2021 - Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümde Sıtk Akçatepe'nin "Paşa Nuri" adıyla canlandırdığı karakterin hangi dersin öğretmeni olduğu soruldu.

Yarışması seyirci joker hakkını kullanmasına rağmen doğru yanıtı veremedi. Peki Paşa Nuri hangi dersin öğretmeni tarih mi, fizik mi? İşte bu sorunun yanıtı filmde...