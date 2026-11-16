-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Denetimler sıklaştırıldı: Nelere dikkat edilmeli?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Denetimler sıklaştırıldı: Nelere dikkat edilmeli?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte trafikte kış lastiği denetimleri başladı. Gaziantep'te de ekipler, araçların lastiklerini kontrol ederek sürücüleri kış şartlarına karşı uyarıyor. Komiser Sedat Özkaya, kış lastiği uygulaması ve sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın görüntüleri eşliğinde Gaziantep'teki kış lastiği denetimlerini ve uygulamanın ayrıntılarını aktardı.

Bulgaristan açıklarında gemi battı! 12 Türk ve Azerbaycanlı mürettebat kurtarıldı
Sonraki Video
Bulgaristan açıklarında gemi battı! 12 Türk ve Azerbaycanlı mürettebat kurtarıldı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar