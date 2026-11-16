Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Denetimler sıklaştırıldı: Nelere dikkat edilmeli?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte trafikte kış lastiği denetimleri başladı. Gaziantep'te de ekipler, araçların lastiklerini kontrol ederek sürücüleri kış şartlarına karşı uyarıyor. Komiser Sedat Özkaya, kış lastiği uygulaması ve sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın görüntüleri eşliğinde Gaziantep'teki kış lastiği denetimlerini ve uygulamanın ayrıntılarını aktardı.