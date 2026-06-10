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atv'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ten ilk tanıtım

Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle 'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

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