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Sultan Orhan’dan savaş öncesi kutlu sesleniş!

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan final bölümünde, Sultan Orhan’ın yaklaşan büyük savaş öncesi saray erkanına seslendiği sahne izleyiciyi ekran başına kilitledi.

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