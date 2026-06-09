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A.B.İ 18. bölüm fragmanı: "Sen de yanacaksın Şimşek!

“Ben nasıl yandıysam sen de öyle yanacaksın Şimşek!”

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