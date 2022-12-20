20 Aralık 2022, Salı
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Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dün akşam 38. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dönem dizisi, Pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin takipçileri, son bölümün bitmesinin ardından 39. bölüm fragmanı için araştırmalarına başladı.İşte, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...